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'T' hücreleri tümörleri küçültüyor, i yok ediyor!

Cardiff Üniversitesi'nden bilim insanları, e savaş açtı. Bağışıklık sistemindeki ‘T’ hücrelerinin tümörleri küçülttüğünü ve çağın vebasını bitirdiğini açıkladı.

Kanser ‘T’arih olacak
'deki Cardiff Üniversitesi'nden bilim insanları, çağın vebası i ortadan kaldırmayı başardı. Bilim insanları, bağışıklık sisteminde, antikorların hastalıklarla savaşmasını sağlayan T hücrelerinin bulunduğunu saptadı. Henüz insan üzerinde denenmemiş olan bu araştırmanın hayata geçmesi halinde prostat, meme ve akciğer gibi kanser türlerinin tamamen iyileşeceği vurgulandı. Araştırma ekibinden Prof. Andrew Sewell, "Elimize her bir hastayı tedavi edebilme şansı geçti. Aynı tür T hücresi, farklı kanser hücreleriyle mücadele edebiliyor" ifadesini kullandı.



NASIL SAVAŞIYOR?
Bilim insanları, T hücresinin reseptörleri sayesinde kanserli hücreyi tespit edebildiğini ve saldırıya geçtiğini keşfetti. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde geliştirilen bu yöntem ile kanserli akciğer, deri, kan, kolon, meme, ilik, prostat, rahim ve böbreklerdeki tümörler T hücrelerinin saldırısıyla temizlendi.


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