Güzelliğine kelle paça! Sağlıklı hayatın yolu, doğadan geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Doç. Dr. Hakan Terekeci, sağlık için faydalı olan bitkilere değiniyor. "Zeytinyağının işlem görmemiş soğuk sıkım olanı başta olmak üzere kanser, hipertansiyona karşı koruyucudur, kalp krizini önler" diyor. Kolajen içeren besinlerin cildi ve kemikleri koruduğunu belirten Doç. Dr. Terekeci, "Kolajenen çok paça ve işkembede bulunur. Haftada birkaç kez bu ürünleri tüketmekte fayda vardır. Yüksek kolajen oranı cildin sıkılaşmasına ve eklemlerin esnekliğinin artmasına yardımcı olur" bilgisini veriyor.

hayatın yolu, doğadan geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Doç. Dr. Hakan Terekeci, sağlık için faydalı olan bitkilere değiniyor. "Zeytinyağının işlem görmemiş soğuk sıkım olanı başta olmak üzere kanser, hipertansiyona karşı koruyucudur, kalp krizini önler" diyor. Kolajen içeren besinlerin cildi ve kemikleri koruduğunu belirten Doç. Dr. Terekeci, "Kolajenen çok paça ve işkembede bulunur. Haftada birkaç kez bu ürünleri tüketmekte fayda vardır. Yüksek kolajen oranı cildin sıkılaşmasına ve eklemlerin esnekliğinin artmasına yardımcı olur" bilgisini veriyor.



Önerilerine şöyle devam ediyor:



ŞİFA DOLU ADAÇAYI

Zerdeçal, antioksidan etkisiyle bağışıklığı destekler. Diyabetle savaşır. Ödem atar.

Adaçayı, hafızayı güçlendirir. Günde 2 bardak çayının tüketilmesinde fayda vardır.

Magnezyum eksikliği, kas ve kemik ağrılarına yol açar. Bunu önlemek için nohut yiyin.

Antioksidan deposu yaban merisin, öğrenmeyi kolaylaştırır. Enfeksiyonlarla savaşır.

SağlıklıİçHastalıkları Uzmanıve Fitoterapist Doç.Dr. Hakan Terekeci,sağlık için faydalı olanbitkilere değiniyor.işlem görmemiş soğuksıkım olanı baştaolmak üzere kanser,hipertansiyona karşıkoruyucudur, kalp kriziniönler" diyor. Kolajen içerenbesinlerin cildi ve kemiklerikoruduğunu belirtenDoç. Dr. Terekeci, "Kolajenen çokbulunur.fayda vardır. Yüksekkolajen oranıyardımcı olur" bilgisini veriyor.Zerdeçal, antioksidan etkisiyle bağışıklığıdestekler. Diyabetle savaşır. Ödem atar.Adaçayı, hafızayı güçlendirir. Günde 2 bardakçayının tüketilmesinde fayda vardır.Magnezyum eksikliği, kas ve kemik ağrılarınayol açar. Bunu önlemek için nohut yiyin.Antioksidan deposu yaban merisin,öğrenmeyi kolaylaştırır. Enfeksiyonlarla savaşır. TÜM MANŞETLER