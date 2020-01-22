Güzelliğine kelle paça!

Sağlıklı hayatın yolu, doğadan geçiyor. İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Doç. Dr. Hakan Terekeci, sağlık için faydalı olan bitkilere değiniyor. "Zeytinyağının işlem görmemiş soğuk sıkım olanı başta olmak üzere kanser, hipertansiyona karşı koruyucudur, kalp krizini önler" diyor. Kolajen içeren besinlerin cildi ve kemikleri koruduğunu belirten Doç. Dr. Terekeci, "Kolajenen çok paça ve işkembede bulunur. Haftada birkaç kez bu ürünleri tüketmekte fayda vardır. Yüksek kolajen oranı cildin sıkılaşmasına ve eklemlerin esnekliğinin artmasına yardımcı olur" bilgisini veriyor.
Önerilerine şöyle devam ediyor:
ŞİFA DOLU ADAÇAYI
Zerdeçal, antioksidan etkisiyle bağışıklığı destekler. Diyabetle savaşır. Ödem atar.
Adaçayı, hafızayı güçlendirir. Günde 2 bardak çayının tüketilmesinde fayda vardır.
Magnezyum eksikliği, kas ve kemik ağrılarına yol açar. Bunu önlemek için nohut yiyin.
Antioksidan deposu yaban merisin, öğrenmeyi kolaylaştırır. Enfeksiyonlarla savaşır.
Önerilerine şöyle devam ediyor:
ŞİFA DOLU ADAÇAYI
Zerdeçal, antioksidan etkisiyle bağışıklığı destekler. Diyabetle savaşır. Ödem atar.
Adaçayı, hafızayı güçlendirir. Günde 2 bardak çayının tüketilmesinde fayda vardır.
Magnezyum eksikliği, kas ve kemik ağrılarına yol açar. Bunu önlemek için nohut yiyin.
Antioksidan deposu yaban merisin, öğrenmeyi kolaylaştırır. Enfeksiyonlarla savaşır.
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