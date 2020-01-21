YANLIŞ: Böbrek taşları sadece idrar yollarında rahatsızlığa neden olur.



DOĞRUSU: Böbrek enfeksiyonlarında bazen idrar yaparken hiçbir yakınma olmaz. Yüksek ateş ve karın ağrısı yakınmaları oluşabilir. Ağrıya bulantı eşlik eder.