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Sinsi düşman ! İşte böbrek taşı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar...

Dayanılmaz ya neden olan böbrek taşları, her yıl yüzlerce kadın ve erkeğin hayatını kabusa çeviriyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Zeren, bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları açıkladı. İşte merak edilen detaylar...

Sinsi düşman böbrek taşı!
YANLIŞ: Böbrek taşları sadece idrar yollarında rahatsızlığa neden olur.

DOĞRUSU: Böbrek enfeksiyonlarında bazen idrar yaparken hiçbir yakınma olmaz. Yüksek ateş ve karın ağrısı yakınmaları oluşabilir. Ağrıya bulantı eşlik eder.

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