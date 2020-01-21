Bugünkü
Takvim

Mutlu bağırsakların sırrı onda! Bağırsaklardaki hazımsızlığa ne iyi gelir?

Bağırsaklardaki hazımsızlığa ne iyi gelir? Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Selman Çelebi, bağırsaklardaki hazımsızlığa iyi gelecek şeyleri sıraladı. İşte detaylar...

Mutlu bağırsakların sırrı onda
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Selman Çelebi, bağırsaklardaki hazımsızlığa karşı şunları öneriyor:

İşlenmiş yiyecekleri değil, doğal besinleri tercih edin.

Yaşadığınız ortama yakın yerlerde üretilmiş gıdaları yiyin.

Genel temizlik kurallarına uyun. Enfeksiyonlardan korunun.

Doktorunuzdan sindirim enzimi takviyesi alın.

Bağırsak florasını zenginleştiren probiyotikleri tüketin.

Doğallığından emin olduğunuz yağları kullanın.

Yemekleri iyi çiğneyin.

Yemek miktarını azaltıp, süresini uzatın.

Süt ve brokoli gibi laktoz içeren gıdaların şikayetlerinizi artırıp artırmadığına dikkat edin

Hareket edin. Vücut fonksiyonlarınızı çalışır tutun.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriMutlu bağırsakların sırrı onda! Bağırsaklardaki hazımsızlığa ne iyi gelir?
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri