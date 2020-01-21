Mutlu bağırsakların sırrı onda! Bağırsaklardaki hazımsızlığa ne iyi gelir? Bağırsaklardaki hazımsızlığa ne iyi gelir? Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Selman Çelebi, bağırsaklardaki hazımsızlığa iyi gelecek şeyleri sıraladı. İşte detaylar...

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Selman Çelebi, bağırsaklardaki hazımsızlığa karşı şunları öneriyor:



İşlenmiş yiyecekleri değil, doğal besinleri tercih edin.



Yaşadığınız ortama yakın yerlerde üretilmiş gıdaları yiyin.



Genel temizlik kurallarına uyun. Enfeksiyonlardan korunun.



Doktorunuzdan sindirim enzimi takviyesi alın.



Bağırsak florasını zenginleştiren probiyotikleri tüketin.



Doğallığından emin olduğunuz yağları kullanın.



Yemekleri iyi çiğneyin.



Yemek miktarını azaltıp, süresini uzatın.



Süt ve brokoli gibi laktoz içeren gıdaların şikayetlerinizi artırıp artırmadığına dikkat edin



Hareket edin. Vücut fonksiyonlarınızı çalışır tutun.