Kalplere ayva gücü

Bolca C vitamini içeren ayva, ağızları tatlandırıyor. Kalbi kuvvetlendiren çarpıntıyı gideren bu mucize meyve, ağız kokusunu önlüyor. Balla yendiğinde ishali ve bağırsak enfeksiyonunu iyileştiriyor. Kolesterolü dengeliyor. Karaciğer sağlığını koruyor. Göz enfeksiyonlarına ve varise iyi geliyor. Yorgunluğu alıyor, öksürüğü kesiyor.
- Sağlık
- 21.01.2020
- Gazete
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