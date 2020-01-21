Bugünkü
Takvim

Kalplere ayva gücü

Bolca C vitamini içeren ayva, ağızları tatlandırıyor. Kalbi kuvvetlendiren çarpıntıyı gideren bu mucize meyve, ağız kokusunu önlüyor. Balla yendiğinde ishali ve bağırsak enfeksiyonunu iyileştiriyor. dengeliyor. sağlığını koruyor. Göz enfeksiyonlarına ve varise iyi geliyor. alıyor, öksürüğü kesiyor.

Kalplere ayva gücü
Bolca C vitamini içeren ayva, ağızları tatlandırıyor. Kalbi kuvvetlendiren çarpıntıyı gideren bu mucize meyve, ağız kokusunu önlüyor. Balla yendiğinde ishali ve bağırsak enfeksiyonunu iyileştiriyor. dengeliyor. Karaciğer sağlığını koruyor. Göz enfeksiyonlarına ve varise iyi geliyor. alıyor, öksürüğü kesiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKalplere ayva gücü
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri