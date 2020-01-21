Hurma ye baba ol Besleyici içeriği ile bilinen hurmada bolca folik asit, demir ve fosfor bulunuyor. İçeriğindeki yüksek lif sayesinde kolon, göğüs ve rahim kanserinden koruyor. Tok tutan hurma, zayıflatıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor. Anne sütünü artırıyor. Vereme karşı koruma sağlıyor. Kemikleri güçlendiriyor. Kısırlığı bitiriyor. Hafızayı güçlendiriyor.

Besleyici içeriği ile bilinen hurmada bolca folik asit, demir ve fosfor bulunuyor. İçeriğindeki yüksek lif sayesinde kolon, göğüs ve rahim kanserinden koruyor. Tok tutan hurma, zayıflatıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor. Anne sütünü artırıyor. Vereme karşı koruma sağlıyor. Kemikleri güçlendiriyor. Kısırlığı bitiriyor. Hafızayı güçlendiriyor. TÜM MANŞETLER