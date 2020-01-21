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Diyabetin ilacı kereviz

Diyabetin ilacı kereviz... Kolesterolü düşüren kereviz, hipertansiyonu düşürür. Pankreas ve meme kanseri riskini azaltır. Kan şekerini dengeleyerek diyabete ilaç olur.

Diyabetin ilacı kereviz
Kolesterolü düşüren kereviz, hipertansiyonu düşürür. Pankreas ve meme kanseri riskini azaltır. Kan şekerini dengeleyerek diyabete ilaç olur.

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