Diyabetin ilacı kereviz... Kolesterolü düşüren kereviz, hipertansiyonu düşürür. Pankreas ve meme kanseri riskini azaltır. Kan şekerini dengeleyerek diyabete ilaç olur. Kolesterolü düşüren kereviz, hipertansiyonu düşürür. Pankreas ve meme kanseri riskini azaltır. Kan şekerini dengeleyerek diyabete ilaç olur.
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