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yla güçlenin

Hastalıklar, vücudun en dirençsiz olduğu anı bekliyor. Kış hastalıklarından korunmada, bolca vitamin içeren meyve sularının tüketilmesi etkili oluyor. C vitamininden zengin olan portakal, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Portakal suyuyla güçlenin
Hastalıklar, vücudun en dirençsiz olduğu anı bekliyor. Kış hastalıklarından korunmada, bolca vitamin içeren meyve sularının tüketilmesi etkili oluyor. C vitamininden zengin olan portakal, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Neriman İnanç, her gün bir bardak içilmesini öneriyor. Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun yorgunluk hissini bitirdiğini ve vücuda güç verdiğini söylüyor.

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