Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Özgüzel, kış hastalıklarından korunmak için doğru beslenmek gerektiğini söylüyor. A, C ve E vitaminlerinin gribe karşı koruma sağladığını belirtiyor.



Seda Özgüzel

"A vitamini patates, brokoli, pırasa, balkabağı ve havuçta bulunur. C vitamini ise turunçgiller, kivi ve yeşil yapraklıklı sebzelerde mevcuttur. E vitamini ise kırmızı-mor meyveleri diyetimize ekleyebiliriz" diyor. "Gripten korunmak için zencefil, soğan ve sarımsak tüketin. Günde 8-10 bardak su için. Ekinezya ve adaçayı bitkilerinin çayını için" önerisinde bulunuyor.