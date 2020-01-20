Bugünkü
Takvim

savar pırasa! İşte gripten korunmak için beslenme önerileri...

Beslenme ve , kış hastalıklarından korunmak için doğru beslenmek gerektiğini söylüyor. A, C ve E vitaminlerinin gribe karşı koruma sağladığını belirtiyor.

Gripsavar pırasa

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Özgüzel, kış hastalıklarından korunmak için doğru beslenmek gerektiğini söylüyor. A, C ve E vitaminlerinin gribe karşı koruma sağladığını belirtiyor.


Seda Özgüzel

"A vitamini patates, brokoli, pırasa, balkabağı ve havuçta bulunur. C vitamini ise turunçgiller, kivi ve yeşil yapraklıklı sebzelerde mevcuttur. E vitamini ise kırmızı-mor meyveleri diyetimize ekleyebiliriz" diyor. "Gripten korunmak için zencefil, soğan ve sarımsak tüketin. Günde 8-10 bardak su için. Ekinezya ve adaçayı bitkilerinin çayını için" önerisinde bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriGripsavar pırasa! İşte gripten korunmak için beslenme önerileri...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri