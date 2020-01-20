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yla mutluluklar! İşte fayadaları...

Tadına doyulmayan , mutluluk hormonunu harekete geçiriyor, cinsel hayata da renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu gidererek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Çikolatayla mutluluklar

Tadına doyulmayan , mutluluk hormonunu harekete geçiriyor, cinsel hayata da renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu gidererek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kakao, kalbi korur. Damar hastalıklarını önler.
Kötü kolesterolü düşürür.
Meme ve prostat kanserinden korur.
Beyin kanaması riskini azaltır. Vücuda enerji verir.
Bağırsakları çalıştırır. Böbrekleri besler.
Kan şekeri seviyesini dengeler.
Tansiyonu dengeler.

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