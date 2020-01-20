Tadına doyulmayan çikolata, mutluluk hormonunu harekete geçiriyor, cinsel hayata da renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu gidererek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kakao, kalbi korur. Damar hastalıklarını önler.

Kötü kolesterolü düşürür.

Meme ve prostat kanserinden korur.

Beyin kanaması riskini azaltır. Vücuda enerji verir.

Bağırsakları çalıştırır. Böbrekleri besler.

Kan şekeri seviyesini dengeler.

Tansiyonu dengeler.