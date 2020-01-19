Herkes sağlıklı ve gür saçların hayalini kuruyor. Bunun yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, saçları güçlendiren besinleri sıralıyor:
BALIK: Bolca Omega-3 içerir. Saç dökülmesini durdurur.
BADEM: Saçların parlak ve sağlıklı olmasını sağlar. Saçları hızlı uzatır.
YOĞURT: Saç kırıklarını azaltır.
HAVUÇ: Saçın güçlenmesini sağlar.
YUMURTA: Dökülmeyi durdurur.
BALIK: Bolca Omega-3 içerir. Saç dökülmesini durdurur.
BADEM: Saçların parlak ve sağlıklı olmasını sağlar. Saçları hızlı uzatır.
YOĞURT: Saç kırıklarını azaltır.
HAVUÇ: Saçın güçlenmesini sağlar.
YUMURTA: Dökülmeyi durdurur.
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