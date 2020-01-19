Bugünkü
Takvim

Kalplere ayva gücü

En sevilen kış meyvelerinden ayva, ağız kokusunu engeller. Kalbi güçlendirir. İshal ve kabızlığı bitirir. Mideyi güçlendirir. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kolesterolü dengeler. Karaciğer sağlığını korur.

Kalplere ayva gücü
En sevilen kış meyvelerinden ayva, ağız kokusunu engeller. Kalbi güçlendirir. İshal ve kabızlığı bitirir. Mideyi güçlendirir. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kolesterolü dengeler. Karaciğer sağlığını korur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKalplere ayva gücü
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri