Kalplere ayva gücü

En sevilen kış meyvelerinden ayva, ağız kokusunu engeller. Kalbi güçlendirir. İshal ve kabızlığı bitirir. Mideyi güçlendirir. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kolesterolü dengeler. Karaciğer sağlığını korur. En sevilen kış meyvelerinden ayva, ağız kokusunu engeller. Kalbi güçlendirir. İshal ve kabızlığı bitirir. Mideyi güçlendirir. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kolesterolü dengeler. Karaciğer sağlığını korur.
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