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Her derde yeşil çay! Kalbi korur, ’ı önler

Antioksidan deposu yeşil çay, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bu çay, kandaki glikoz seviyesini dengeliyor. Diyabet hastalığına . Kötü kolesterolü düşürüyor. Cilt ve saç sağlığını destekliyor. Yağ yakıcı etkisiyle kilo vermeye yardımcı oluyor. Tansiyonu dengeleyen yeşil çay, damar tıkanıklığını önlüyor. , mide, cilt, tyumurtalık ve pankreas ine karşı koruma sağlıyor. temizliyor. 'ı önlüyor.

Her derde yeşil çay
Antioksidan deposu yeşil çay, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bu çay, kandaki glikoz seviyesini dengeliyor. Diyabet hastalığına karşı koruma sağlıyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Cilt ve saç sağlığını destekliyor. Yağ yakıcı etkisiyle kilo vermeye yardımcı oluyor. Tansiyonu dengeleyen yeşil çay, damar tıkanıklığını önlüyor. , mide, cilt, tyumurtalık ve pankreas ine karşı koruma sağlıyor. Bağırsakları temizliyor. önlüyor.

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