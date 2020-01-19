Canınız çekiyorsa bir nedeni var

Herhangi bir besini normalden fazla yemek istiyor olmak, vücuttaki bazı vitamin ve minerallerin eksikliğine işaret ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ömür Karamahmut o besinleri şöyle sıralıyor:
■ Peynir: Kalsiyum eksikliğinin de bir göstergesi olabilir.
■ Kırmızı et: Demir eksikliği ve B12 eksikliğinin göstergesidir.
■ Çikolata: Magnezyum eksikliğinde çikolata isteği artar. Yorgunluk görülür.
■ Çay ve kahve: Fosfor eksikliğinin göstergesidir.
■ Meyve sebze: C vitamini eksikliğinin işaretidir.
■ Peynir: Kalsiyum eksikliğinin de bir göstergesi olabilir.
■ Kırmızı et: Demir eksikliği ve B12 eksikliğinin göstergesidir.
■ Çikolata: Magnezyum eksikliğinde çikolata isteği artar. Yorgunluk görülür.
■ Çay ve kahve: Fosfor eksikliğinin göstergesidir.
■ Meyve sebze: C vitamini eksikliğinin işaretidir.
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