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Canınız çekiyorsa bir nedeni var

Herhangi bir besini normalden fazla yemek istiyor olmak, vücuttaki bazı vitamin ve minerallerin eksikliğine işaret ediyor. Beslenme ve o besinleri şöyle sıralıyor:..

Canınız çekiyorsa bir nedeni var
Herhangi bir besini normalden fazla yemek istiyor olmak, vücuttaki bazı vitamin ve minerallerin eksikliğine işaret ediyor. Beslenme ve o besinleri şöyle sıralıyor:

■ Peynir: Kalsiyum eksikliğinin de bir göstergesi olabilir.

■ Kırmızı et: Demir eksikliği ve B12 eksikliğinin göstergesidir.

■ Çikolata: Magnezyum eksikliğinde çikolata isteği artar. Yorgunluk görülür.

■ Çay ve kahve: Fosfor eksikliğinin göstergesidir.

■ Meyve sebze: C vitamini eksikliğinin işaretidir.

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