Bağırsak dostu börülce! Börülcenin faydaları nelerdir?

Vitamin deposu börülce, kolesterolü düşürür. Kalbi korur. Kan şekerini dengeler. Diyabeti engeller. İçerdiği A vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve göz sağlığını korur. Bağırsakları temizler. Vitamin deposu börülce, kolesterolü düşürür. Kalbi korur. Kan şekerini dengeler. Diyabeti engeller. İçerdiği A vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve göz sağlığını korur. Bağırsakları temizler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.