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Bağırsak dostu börülce! Börülcenin faydaları nelerdir?

Vitamin deposu börülce, kolesterolü düşürür. Kalbi korur. Kan şekerini dengeler. Diyabeti engeller. İçerdiği A vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve göz sağlığını korur. temizler.

Bağırsak dostu börülce
Vitamin deposu börülce, kolesterolü düşürür. Kalbi korur. Kan şekerini dengeler. Diyabeti engeller. İçerdiği A vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve göz sağlığını korur. temizler.

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