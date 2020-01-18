Tansiyona pekmez yeter

Sindirimi hızlandıran ve bağırsakları koruyan pekmez, akciğerleri temizler. Karaciğeri güçlendirir. Kemikleri güçlendirir. Boğaz ağrısını dindirir. Tansiyonu dengeler. Bağışıklığı güçlendirir. Sindirimi hızlandıran ve bağırsakları koruyan pekmez, akciğerleri temizler. Karaciğeri güçlendirir. Kemikleri güçlendirir. Boğaz ağrısını dindirir. Tansiyonu dengeler. Bağışıklığı güçlendirir.
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