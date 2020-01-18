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Sahtekarlar sütsüz peynir bile üretmiş! o maddeyi kullanmışlar...

Gıda hilecilerinin en çok taklit ve tağşiş yaptıkları ürünler arasında süt ve ön sıralarda yer alırken, başvurulan metodlar hayret uyandırıyor. Prof. Dr. , kazein, süt tozu, margarin ve suyu harmanlamak suretiyle 'sütsüz peynir' yapıldığını belirterek, tüketicilerin bu farkı etiketi iyi kontrol ederek anlayabileceğini söyledi. Çiğ sütte en yaygın hilenin 'kostik' maddesi olduğuna işaret eden Uysal, "Süt kesilmesini önlemek için kostik atıyorlar. En basit hile bu. Kostik direkt bir madde" dedi.



Gıda hilecilerinin en çok taklit ve tağşiş yaptıkları ürünler arasında süt ve süt ürünleri ön sıralarda yer alırken, başvurulan metodlar hayret uyandırıyor. Prof. Dr. Harun Uysal, kazein, süt tozu, margarin ve suyu harmanlamak suretiyle 'sütsüz peynir' yapıldığını belirterek, tüketicilerin bu farkı etiketi iyi kontrol ederek anlayabileceğini söyledi.

Çiğ sütte en yaygın hilenin 'kostik' maddesi olduğuna işaret eden Uysal, "Süt kesilmesini önlemek için kostik atıyorlar. En basit hile bu. Kostik direkt karaciğere zarar veren bir madde" dedi.

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