hilecilerinin en çok taklit ve tağşiş yaptıkları ürünler arasında süt ve süt ürünleri ön sıralarda yer alırken, başvurulan metodlar hayret uyandırıyor.kazein, süt tozu, margarin ve suyu harmanlamak suretiyle 'sütsüz peynir' yapıldığını belirterek, tüketicilerin bu farkı etiketi iyi kontrol ederek anlayabileceğini söyledi.Çiğ sütte en yaygın hileninmaddesi olduğuna işaret eden Uysal, "Süt kesilmesini önlemek için kostik atıyorlar. En basit hile bu. Kostik direkt karaciğere zarar veren bir madde" dedi.