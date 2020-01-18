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nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Çiftlerin 1 yıl korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamaması durumuna, deniyor. ve Doğum Uzmanı Op. Dr. , kısırlık nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Günümüzde kadınların anne olmayı ertelediğine değiniyor.

35’ten önce anne olun

Çiftlerin 1 yıl korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamaması durumuna, deniyor. ve Doğum Uzmanı Op. Dr. , kısırlık nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Günümüzde kadınların anne olmayı ertelediğine değiniyor.

SAKIN ERTELEMEYİN!
35 yaşına gelmeden ilk gebeliğin, 37 yaşına gelmeden de ikinci gebeliğin olmasını öneriyor. "Bize gelen aşırı kilolu ya da obez kadınlara önce diyet yapmalarını öneriyoruz. Şişmanlık, için bir engel olabilir. Yediğimize, içtiğimize dikkat etmeliyiz. Kulaktan dolma bilgilere değil, doktorumuza güvenmeliyiz" diyor.

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