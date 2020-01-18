Çiftlerin 1 yıl korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamaması durumuna, kısırlık deniyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Talat Remzi Demirkol, kısırlık nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Günümüzde kadınların anne olmayı ertelediğine değiniyor.

SAKIN ERTELEMEYİN!

35 yaşına gelmeden ilk gebeliğin, 37 yaşına gelmeden de ikinci gebeliğin olmasını öneriyor. "Bize gelen aşırı kilolu ya da obez kadınlara önce diyet yapmalarını öneriyoruz. Şişmanlık, gebelik için bir engel olabilir. Yediğimize, içtiğimize dikkat etmeliyiz. Kulaktan dolma bilgilere değil, doktorumuza güvenmeliyiz" diyor.