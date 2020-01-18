Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Araştırmalar, doğru beslenme ile kanserin yüzde 70 oranında engelleneceğini belirtiyor. Kanserle mücadele eden besinlerin başında, keten tohumu geliyor. Diyetisyen Büşra Çengel, antioksidan deposu keten tohumunun bilinmeyen faydalarına değiniyor:

■ Bolca Omega-3 ve 6 içerir. Kötü kolesterolü düşürür.

■ Yüksek lif içeriği ile sindirimi destekler. Kabızlığı bitirir.

■ Beyin hücrelerini güçlendirir. Unutkanlığı bitirir.

■ Saçları canlandırır.

■ Tansiyonu dengeler.

■ Meme ve kolon kanserine yakalanma riskini azaltır.