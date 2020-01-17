Romatizmaya adaçayı

Faydalı bitkilerden adaçayı, beyin fonksiyonlarını korur. Alzheimer riskini azaltır. Toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Boğaz enfeksiyonlarını temizler. Romatizma ağrılarını önler. Öksürüğü dindiren adaçayı, diş eti iltihaplarını da tedavi eder. Gebelik döneminde annelerin tüketmemesi önerilir.
Gebelik dönemindeki kadınlar adaçayı içmemeli.
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