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İki gözüm ! Faydaları saymakla bitmiyor

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuru , sağlık dağıtıyor. Böbreklerin çalışmasını düzenliyor. Karaciğeri toksinlerden arındırıyor. Kansızlığı bitiriyor. Kolesterolü dengeliyor ve kalbi güçlendiriyor.

İki gözüm dut
İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuru , sağlık dağıtıyor. Böbreklerin çalışmasını düzenliyor. Karaciğeri toksinlerden arındırıyor. Kansızlığı bitiriyor. Kolesterolü dengeliyor ve kalbi güçlendiriyor. Uzun süre bilgisayara bakarak çalışan insanların yaşadığı göz yorgunluğunu bitiriyor.

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