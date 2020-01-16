İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kuru dut, sağlık dağıtıyor. Böbreklerin çalışmasını düzenliyor. Karaciğeri toksinlerden arındırıyor. Kansızlığı bitiriyor. Kolesterolü dengeliyor ve kalbi güçlendiriyor. Uzun süre bilgisayara bakarak çalışan insanların yaşadığı göz yorgunluğunu bitiriyor.
- Sağlık
- 16.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.