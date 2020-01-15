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ye savaş açın

Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte de de artış yaşanıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. , zatürrenin tüm dünyada en fazla ölüme neden olan hastalıkların başında geldiğini belirtiyor.

Zatürreye savaş açın
Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte de de artış yaşanıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. , zatürrenin tüm dünyada en fazla ölüme neden olan hastalıkların başında geldiğini belirtiyor. Bu hastalığın hapşırık veya öksürük ile yayılabileceği gibi bardak, kapı kolu, çatal, kaşık gibi eşyalarla ve kan yoluyla bulaşabileceğinin altını çiziyor. "Zatürre ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrıları, bilinç bulanıklığına yol açar. En iyi korunma yöntemi pnömokok aşısı ile aşılanmaktır. Aşı çok güvenlidir. Doktora danışılarak zatürreden korunma amaçlı özelikle risk altındaki kişilere pnömokok aşısı yapılmalıdır" diyor.

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