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yı yedi!

Nezle ve gribe eşlik eden , hayatı kabusa çeviriyor. Gece uykularını bölen öksürüğü azaltmada besinler etkili oluyor. Sevilen kış meyvesi , öksürüğe doğal ilaç etkisi gösteriyor. Solunum yollarını temizliyor.

Öksürük ayvayı yedi
Nezle ve gribe eşlik eden öksürük, hayatı kabusa çeviriyor. Gece uykularını bölen öksürüğü azaltmada besinler etkili oluyor. Sevilen kış meyvesi , öksürüğe doğal ilaç etkisi gösteriyor. Solunum yollarını temizliyor. Ayvanın kaynatılarak suyunun içilmesi, akciğerleri temizliyor. Nefesi açıyor. Kalp hastalıklarını önlüyor. Yorgunluğu ve bitkinliği alıyor.

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