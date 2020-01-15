Öksürük ayvayı yedi

Nezle ve gribe eşlik eden öksürük, hayatı kabusa çeviriyor. Gece uykularını bölen öksürüğü azaltmada besinler etkili oluyor. Sevilen kış meyvesi ayva, öksürüğe doğal ilaç etkisi gösteriyor. Solunum yollarını temizliyor. Ayvanın kaynatılarak suyunun içilmesi, akciğerleri temizliyor. Nefesi açıyor. Kalp hastalıklarını önlüyor. Yorgunluğu ve bitkinliği alıyor.
- Sağlık
- 15.01.2020
- Gazete
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