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ameliyatı ile hastalar daha rahat görebilecek”

Doç. Dr. İ. , sarı nokta hastalığında uygulanan yöntemine değindi. “ ameliyatı ile hastalar daha rahat görebilecek” dedi.

Gözümüz aydın
İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan sarı nokta hastalığı, tedavi edilmediğinde körlüğe neden olabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor İ. , bu hastalıkla ilgili geliştirilmiş yeni tedavi yöntemlerine değiniyor. Mevcut yöntemler ile sadece hastalığın takibi yapılırken ameliyatı ile hastaların artık daha rahat görebileceğini söylüyor.

DAHA İYİ GÖRÜŞ
Geliştirilen bu yöntemi "Retinanın görme merkezini etkilemesinden dolayı uzak ve yakın görüşü azalmış hastaların, mevcut hastalıklarını tedavi etmeden retinaya düşen görüntüyü büyüterek, maküla hastalıklarına rağmen uzak ve yakında daha iyi görmelerini sağlayan cerrahi işlem" olarak tanımlıyor. "Makrovision ameliyatı sonrasında kullanılan gözlüklerle hastanın retinasına düşen görüntüleri büyüterek sarı nokta hastalığına rağmen hastaların daha iyi görmeleri sağlanmaktadır" diyor.

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