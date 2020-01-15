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Kilolara 'acı'mayın

Kış aylarında yavaşlayan metabolizma, fazla kilolara davetiye çıkartıyor. . Öğr. , kilolardan kurtulmada pul biberin etkisine değiniyor. C vitamini deposu olan bu baharatın yağları yaktığını ve zayıflattığını belirtiyor.

Kilolara 'acı'mayın
Kış aylarında yavaşlayan metabolizma, fazla kilolara davetiye çıkartıyor. . Öğr. , kilolardan kurtulmada pul biberin etkisine değiniyor. C vitamini deposu olan bu baharatın yağları yaktığını ve zayıflattığını belirtiyor. "Yarım limon, 3 yemek kaşığı az yağlı yoğurt ve 1 çay kaşığı pul biber karışımını 15 gün akşam yatmadan önce tüketin. Bu formül yağ yakımını hızlandırır" diyor. Pul biberin içerdiği kapsaisin maddesi sayesinde güçlü bir ağrı kesici olduğunu belirtiyor.



Model , pul biber tüketerek form tutuyor.

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