Kilolara 'acı'mayın

Kış aylarında yavaşlayan metabolizma, fazla kilolara davetiye çıkartıyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, kilolardan kurtulmada pul biberin etkisine değiniyor. C vitamini deposu olan bu baharatın yağları yaktığını ve zayıflattığını belirtiyor. "Yarım limon, 3 yemek kaşığı az yağlı yoğurt ve 1 çay kaşığı pul biber karışımını 15 gün akşam yatmadan önce tüketin. Bu formül yağ yakımını hızlandırır" diyor. Pul biberin içerdiği kapsaisin maddesi sayesinde güçlü bir ağrı kesici olduğunu belirtiyor.
Model Miranda Kerr, pul biber tüketerek form tutuyor.
Model Miranda Kerr, pul biber tüketerek form tutuyor.
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