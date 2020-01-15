Fazla kuruyemiş böbrek taşı yapar

Dayanılmaz ağrılara neden olan böbrek taşı, hayatı kabusa çeviriyor. Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yücel Boz, her 5 insandan birinin hayatında bir kez taş düşürdüğünü söylüyor. "Tedavi taşın boyutu, bulunduğu yer, neden olduğu ağrı ve enfeksiyon dunumuna göre kişiden kişiye değişiklik gösterir. Sadece süt ürünleri değil taşın cinsine göre yeşillik ya da kuruyemişler bile çeşitli taşların oluşumuna yol açabilir" diyor. Taş riskini azaltmak için bol su içilmesini, tuz tüketiminin azaltılmasını öneriyor.
- Sağlık
- 15.01.2020
- Gazete
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