Bugünkü
Takvim

Fazla kuruyemiş böbrek taşı yapar

Dayanılmaz lara neden olan böbrek taşı, hayatı kabusa çeviriyor. . Öğr. , her 5 insandan birinin hayatında bir kez taş düşürdüğünü söylüyor.

Fazla kuruyemiş böbrek taşı yapar
Dayanılmaz lara neden olan böbrek taşı, hayatı kabusa çeviriyor. Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yücel Boz, her 5 insandan birinin hayatında bir kez taş düşürdüğünü söylüyor. "Tedavi taşın boyutu, bulunduğu yer, neden olduğu ağrı ve enfeksiyon dunumuna göre kişiden kişiye değişiklik gösterir. Sadece süt ürünleri değil taşın cinsine göre yeşillik ya da kuruyemişler bile çeşitli taşların oluşumuna yol açabilir" diyor. Taş riskini azaltmak için bol su içilmesini, tuz tüketiminin azaltılmasını öneriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriFazla kuruyemiş böbrek taşı yapar
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri