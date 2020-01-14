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Dünyanın gözü bu lezzette! Şifa niyetine

ve soğuk algınlığı bu yıl yataklara düşürüyor. Uzman Dr. , bu hastalığın iyileşmesinde besinlerin gücüne değiniyor. nın, gribi 1-2 gün daha erken iyileştirdiğine dikkat çekiyor.

Dünyanın gözü bu lezzette!

Grip ve soğuk algınlığı bu yıl yataklara düşürüyor. Uzman Dr. , bu hastalığın iyileşmesinde besinlerin gücüne değiniyor. Tavuk suyu çorbanın, gribi 1-2 gün daha erken iyileştirdiğine dikkat çekiyor.

7 GÜNÜ GEÇERSE
"Almanların ile ilgili yapılmış ciddi bilimsel çalışması var. Bizim de bu lezzete gerekli önemi vermemiz ve olduğunda sık sık tüketmemiz gerekir" diyor. Uzun süreli öksürüğün de ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Uzman Dr. Cura, şöyle devam ediyor: "Grip 7 günde ya biter ya da komplikasyonu gelişir. Zatürre, sinüzit ya da kulak iltihabı olabilir. Burun akıntınız, yedi günden uzun sürüyorsa iki haftadan uzun süren öksürüklerde doktora görünmek gerekiyor."

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