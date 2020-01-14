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Sevilen kış sebzelerinden , içerdiği K vitamini ile kemik sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü düşürür. leri güçlendirir. Yaşlanmayı geciktirir.

Dişlere ıspanak
Sevilen kış sebzelerinden ıspanak, içerdiği K vitamini ile kemik sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü düşürür. leri güçlendirir. Yaşlanmayı geciktirir.

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