Dişlere ıspanak

Sevilen kış sebzelerinden ıspanak, içerdiği K vitamini ile kemik sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Dişleri güçlendirir. Yaşlanmayı geciktirir. Sevilen kış sebzelerinden ıspanak, içerdiği K vitamini ile kemik sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Dişleri güçlendirir. Yaşlanmayı geciktirir.
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