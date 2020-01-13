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Roka ! Rokanın faydaları nelerdir?

Acımsı aroması ile ağızları tatlandıran roka, . etkisiyle, libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. ve cinsel isteği artırıyor. İşte şifa deposu rokanın diğer faydaları...

Romantik roka
Acımsı aroması ile ağızları tatlandıran roka, . Afrodizyak etkisiyle, libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. Cinsel gücü ve cinsel isteği artırıyor.

Rokanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Akciğer ve bağırsak kanserine karşı koruma sağlar.
Kemikleri güçlendirir.
Gözlere kuvvet verir.
Kan şekerini dengeler.
Kalp hastalıklarından korur.
Bağırsak sağlığını destekler.
Cildi gençleştirir.

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