Acımsı aroması ile ağızları tatlandıran roka, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle, libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor. Cinsel gücü ve cinsel isteği artırıyor.
Rokanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Akciğer ve bağırsak kanserine karşı koruma sağlar.
Kemikleri güçlendirir.
Gözlere kuvvet verir.
Kan şekerini dengeler.
Kalp hastalıklarından korur.
Bağırsak sağlığını destekler.
Cildi gençleştirir.
Rokanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Akciğer ve bağırsak kanserine karşı koruma sağlar.
Kemikleri güçlendirir.
Gözlere kuvvet verir.
Kan şekerini dengeler.
Kalp hastalıklarından korur.
Bağırsak sağlığını destekler.
Cildi gençleştirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.