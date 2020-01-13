Ömür törpüsü romatizma

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, romatizmayla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. "Çok sıcak ortamlar, kaplıcalar romatizmal hastalıkları artırabilir. Hastalarımızın kaplıca gibi planları olduğunda mutlaka doktorlarıyla görüşmeleri de gerekir" diyor. Romatizmanın diyabet ve tansiyon gibi kronik bir hastalık olduğunu belirtiyor. "Romatizmal hastalıklarda da haplar ömür boyu kullanılabilir" diyor.
- Sağlık
- 13.01.2020
- Gazete
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