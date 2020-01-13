Obeziteyi kakaola!

ABD'li Illinois Üniversitesi kakaonun faydalarını araştırdı. Fareler üzerinde yapılan deneye göre kakao çubuklarının yağları erittiği, obezite riskini azalttığı saptandı. ABD'li Illinois Üniversitesi kakaonun faydalarını araştırdı. Fareler üzerinde yapılan deneye göre kakao çubuklarının yağları erittiği, obezite riskini azalttığı saptandı.
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