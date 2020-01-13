Hopla zıpla kemikleri kırma

Kemikler, vücudun tüm yükünü taşıyor. Dengeli beslenme ve fiziksel aktivite, güçlü kemikler için önem taşıyor. En iyi kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünlerini günde 2-3 porsiyon tüketmek gerekiyor. İnce kılçıklarıyla birlikte yenen hamsi de önemli ölçü- de kalsiyum sağlıyor. Günde 1 bardak süt içmek ve 1 kase yoğurt yemek günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Dünya Sağlık Örgütü, haftada en az üç kez koşu yapman, zıplamanın kas ve kemikleri güçlendirdiğini söylüyor.
- Sağlık
- 13.01.2020
- Gazete
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