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Hopla zıpla kemikleri kırma

Kemikler, vücudun tüm yükünü taşıyor. Dengeli beslenme ve fiziksel aktivite, güçlü kemikler için önem taşıyor. En iyi kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünlerini günde 2-3 porsiyon tüketmek gerekiyor. İnce kılçıklarıyla birlikte yenen hamsi de önemli ölçü- de kalsiyum sağlıyor. Günde 1 bardak süt içmek ve 1 kase yoğurt yemek günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Dünya Sağlık Örgütü, haftada en az üç kez koşu yapman, zıplamanın kas ve kemikleri güçlendirdiğini söylüyor.

Hopla zıpla kemikleri kırma
Kemikler, vücudun tüm yükünü taşıyor. Dengeli beslenme ve fiziksel aktivite, güçlü kemikler için önem taşıyor. En iyi kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünlerini günde 2-3 porsiyon tüketmek gerekiyor. İnce kılçıklarıyla birlikte yenen hamsi de önemli ölçü- de kalsiyum sağlıyor. Günde 1 bardak süt içmek ve 1 kase yoğurt yemek günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Dünya Sağlık Örgütü, haftada en az üç kez koşu yapman, zıplamanın kas ve kemikleri güçlendirdiğini söylüyor.

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