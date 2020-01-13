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cevizi yağıyla güzelleşin

cildimiz de nasibini alıyor. Özellikle dudaklar soğuk ve kuru havanın etkisiyle kuruyor ve çatlıyor. . , yetersiz sıvı alımının ve kötü beslenmenin dudak kurumasına neden olduğunu söylüyor.

Hindistan cevizi yağıyla güzelleşin

Soğuk havalardan cildimiz de nasibini alıyor. Özellikle dudaklar soğuk ve kuru havanın etkisiyle kuruyor ve çatlıyor. . , yetersiz sıvı alımının ve kötü beslenmenin dudak kurumasına neden olduğunu söylüyor. Şu önerilerde bulunuyor:

Dışarı çıkmadan ve gece yatmadan önce nemlendirici ile dudak kuruluğunu önleyin.

Günde 2-3 litre su içmeyi ihmal etmeyin.

cevizi yağı ile bakım yapmak, dudakları nemlendirir.



Model Taylor Hill, saçlarına ve cildine Hindistan cevizi yağıyla bakım yapıyor.

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