Hindistan cevizi yağıyla güzelleşin

Soğuk havalardan cildimiz de nasibini alıyor. Özellikle dudaklar soğuk ve kuru havanın etkisiyle kuruyor ve çatlıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın, yetersiz sıvı alımının ve kötü beslenmenin dudak kurumasına neden olduğunu söylüyor. Şu önerilerde bulunuyor:



Dışarı çıkmadan ve gece yatmadan önce nemlendirici ile dudak kuruluğunu önleyin.



Günde 2-3 litre su içmeyi ihmal etmeyin.



Hindistan cevizi yağı ile bakım yapmak, dudakları nemlendirir.







Model Taylor Hill, saçlarına ve cildine Hindistan cevizi yağıyla bakım yapıyor.