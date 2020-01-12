Kış aylarının en sevilen sebzelerinden ıspanak, bolca vitamin ve mineral içeriyor. Bolca C vitamini barındıran bu sebze, potasyum, sodyum, bakır, magnezyum, kalsiyum ve demir içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara savaş açan ıspanağın faydaları şöyle sıralanıyor:

İçerdiği A vitamini ile göz sağlığını korur.

Kemik ve eklemleri güçlendirir

Metabolizmayı hızlandırır.

Alzheimer'a karşı koruma sağlar.

Tansiyonu düşürür.

Kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizi riskini azaltır.

Dişleri güçlendirir.

İçerdiği lif sayesinde kabızlığı önler.

Kansızlığı bitirir.

Kanserden korur.