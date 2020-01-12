Astımın doğal reçetesi çörek otu

Börekleri süsleyen çörek otu, prostat kanserini önler. Eklem ve romatizma ağrılarına iyi gelir. Halsizliği bitirir. Kan şekerini düşürür. Astımın doğal ilacıdır. Bağırsakları temizler. Börekleri süsleyen çörek otu, prostat kanserini önler. Eklem ve romatizma ağrılarına iyi gelir. Halsizliği bitirir. Kan şekerini düşürür. Astımın doğal ilacıdır. Bağırsakları temizler.
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