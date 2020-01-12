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Astımın doğal reçetesi çörek otu

Börekleri süsleyen çörek otu, prostat ini önler. Eklem ve romatizma ağrılarına iyi gelir. Halsizliği bitirir. Kan şekerini düşürür. Astımın doğal ilacıdır. Bağırsakları temizler.

Astımın doğal reçetesi
Börekleri süsleyen çörek otu, prostat ini önler. Eklem ve romatizma ağrılarına iyi gelir. Halsizliği bitirir. Kan şekerini düşürür. Astımın doğal ilacıdır. Bağırsakları temizler.

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