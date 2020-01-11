Kemiklere muz gücü

Yüksek oranda lif içeren muz, tok tutar. Kalp sağlığını korur. Sindirimi kolaylaştırır. Kan basıncını dengeler. Kansızlıkla mücadele eder. Cildi besler ve nemlendirir. Kemik sağlığını korur. Yüksek oranda lif içeren muz, tok tutar. Kalp sağlığını korur. Sindirimi kolaylaştırır. Kan basıncını dengeler. Kansızlıkla mücadele eder. Cildi besler ve nemlendirir. Kemik sağlığını korur.
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