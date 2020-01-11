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Yüksek oranda lif içeren , tok tutar. Kalp sağlığını korur. Sindirimi kolaylaştırır. Kan basıncını dengeler. Kansızlıkla mücadele eder. Cildi besler ve nemlendirir. sağlığını korur.

Kemiklere muz gücü
Yüksek oranda lif içeren , tok tutar. Kalp sağlığını korur. Sindirimi kolaylaştırır. Kan basıncını dengeler. Kansızlıkla mücadele eder. Cildi besler ve nemlendirir. sağlığını korur.

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