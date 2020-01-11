Sağlıklı bir vücudun yolu, sağlıklı atan bir kalpten geçiyor. Vücudun yedi gün 24 saat durmaksızın çalışan bu hayati organı, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzından fazlaca etkileniyor. Tüm dünyada en çok ölümlerin kalp hastalıklarından yaşandığı biliniyor. TAKVİM, kalp sağlığıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri uzmanlarına soruyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Hayri Parlar, kalp hastalıklarının kış aylarında daha çok görüldüğünü söylüyor. Şu bilgileri paylaşıyor:

KALBİN YÜKÜ ARTAR

Öncelikle, soğuk havalarda neden kalp krizi riskinin arttığını açıklamak gerekiyor. Buna göre vücut, soğuk havada ısı kaybediyor. Damarlar büzüşüyor ve daralıyor. Kalp, mevcut sıcaklığı korumak için daha fazla kan pompalamak zorunda kalıyor. Bu da kalp atım hızını artırıyor ve tansiyonu yükseltiyor. Bu durum, kanın pıhtılaşma riskini artırıyor, dolayısıyla kalp krizi meydana geliyor.





AŞI FAYDALI MI?

Öte yandan kış aylarında görülen soğuk algınlığı ve grip şikayetleri de vücut direncini düşürüyor. Vücutta oluşan iltihap, kolesterol, yağ ve kireçlenmeye bağlı olarak kalp krizi riskini artırıyor. Ayrıca gribal enfeksiyon sonrası kalp kaslarında da iltihap gelişip kalp yetersizliği oluşabiliyor. Grip aşısı kalp damar rahatsızlığı olan hastalarda kalp krizinden kaynaklanan ölüm oranlarını ciddi oranda azaltıyor.

TUZU AZALTIN

Kardiyoloji Uzm. Dr. Hayri Parlar, soğuk havalarda kalbi korumak için şunları öneriyor:

● Soğuk havada olabildiğince dışarı çıkmamalı ve ev sıcaklığı 22-23 derecede civarında olmalı.

● Bitki çayı ve çorbalarla vücut sıcaklığının desteklemeli. Yeterli su içilmeli.

● Aşırı yağlı yememeli. Enerji verecek mevsim meyve ve sebzeleri yenmeli.

● Kalp ve tansiyon ilaçları düzenli almalı. Tuzlu yememeli.

● Dışarı çıkarken kalın kıyafet yerine birkaç ince kıyafet üst üste giyilmeli.





HER İLACI KULLANMAYIN

Grip, kalp hastalarında daha ağır seyrediyor. Bazı grip ilaçları kalp hızı artışı yapabiliyor. Bu nedenle grip olan kalp hastalarının doktorlarına başvurmaları öneriliyor.

YARIN: ÇARPINTIYI CİDDİYE ALIN

KARDİYOLOJİ UZM. DR. HAYRİ PARLAR - A'DAN Z'YE KALP SAĞLIĞI-1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL