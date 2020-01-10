Yeşilbiberle keskin gözler! Göz sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?

Yaşın ilerlemesi retinaya da zarar veriyor. Görme kayıpları ve körlüğü engellemede vitamin ve minerallerden zengin besinler faydalı oluyor. Uzmanlar, A vitamini içeren besinlerin katarakt başta olmak üzere gece körlüğü, göz kuruluğu ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıkları önlediğini söylüyor. Yine yeşilbiber, çilek ve brokoli gibi C vitamini içeren besinleri öneren bilim insanlı, fındık da tüketin" diyor.
- Sağlık
- 10.01.2020
- Gazete
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