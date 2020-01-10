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Yeşilbiberle keskin gözler! Göz sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?

Yaşın ilerlemesi retinaya da zarar veriyor. Görme kayıpları ve körlüğü engellemede vitamin ve minerallerden zengin besinler faydalı oluyor. , A vitamini içeren besinlerin katarakt başta olmak üzere gece körlüğü, göz kuruluğu ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıkları önlediğini söylüyor.

Yeşilbiberle keskin gözler
Yaşın ilerlemesi retinaya da zarar veriyor. Görme kayıpları ve körlüğü engellemede vitamin ve minerallerden zengin besinler faydalı oluyor. , A vitamini içeren besinlerin katarakt başta olmak üzere gece körlüğü, göz kuruluğu ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıkları önlediğini söylüyor. Yine yeşilbiber, çilek ve brokoli gibi C vitamini içeren besinleri öneren bilim insanlı, fındık da tüketin" diyor.

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