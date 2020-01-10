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Romantik turp! Turpun faydaları nelerdir?

Cinsel hayatın ömrünü uzatmak, iyi beslenmeden geçiyor. Cinsel gücü arttıran gıdaların başında turp geliyor. Demir, kalsiyum ve C vitamini açısından zengin olan turp, kanı hızlandırıyor.

Romantik turp
Cinsel hayatın ömrünü uzatmak, iyi beslenmeden geçiyor. Cinsel gücü arttıran gıdaların başında turp geliyor. Demir, kalsiyum ve C vitamini açısından zengin olan turp, kanı hızlandırıyor.

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