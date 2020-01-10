Sağlıklı ve temiz bağırsaklar, sağlıklı bir bedenin olmazsa olmazını oluşturuyor. Bağırsaklardaki milyarlarca bakteri, vücudun bağışıklık sisteminde etkin rol oynuyor. Araştırmalar, bağışıklık sisteminin yüzde 70'inin sindirim sisteminde bulunduğunu söylüyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran Avustralyalı Beslenme Uzmanı Carla Oates, bağırsakları koruyan ve bu sayede vücuda güç veren besinleri sıralıyor...
2 LİTRE SU İÇİN
YOĞURT: Harika bir probiyotik kaynağıdır. antimikrobiyal, antienflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde vücudun bağışıklık sistemini destekler. Hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Bağırsaklardaki kötü bakterileri bitirir. Bu sayede sağlıksız bağırsakların neden olduğu sivilce şikayetlerini iyileştirir. Sindirimi hızlandıran yoğurt, bağırsakları toksinlerden temizler. Kabızlığı ve hazımsızlığı engeller.
SU: Ne yediğimiz kadar ne içtiğimiz de önemlidir. İnsanlığım yaşamsal sıvısı olan su, bağırsakları temizleyerek kabızlık sorununu bitirir. Bu nedenle günde 8 bardak (yaklaşık 2 litre) su içilmesi, bağırsak hareketlerinin korunması için önemlidir.
BROKOLİ: Lifli yapısı sayesinde yeşil yapraklı sebzeler, bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bunların başında ise brokoli gelir. Sindirimi hızlandıran brokoli, bağırsak sağlığı için hayati önem taşır. Vücudu toksinlerden temizlemeye yardımcıdır.
KEMİK SUYU: İçerdiği kolajen ile bağırsak duvarını onarır. Şişkinlik, hazımsızlık ve anemi gibi sindirim sıkıntılarını bitirir. Özellikle 50 yaşın üzerinde görülen bağırsak hastalıklarına karşı koruma sağlar. İyi bir protein kaynağı olan kemik suyu, tok tutar. Kan şekerini dengeler.
YEŞİL MUCİZE
Kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, bakır, manganez, fosfor ve çinko içeren avokado, bağırsakların vazgeçilmez besinidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren avokado, bağırsak ve solunum yollarını temizler. Enfeksiyonları kurutur.
SAĞLIĞIN ŞİFRESİ BAĞIRSAK - BESLENME UZMANI CARLA OATES
BİTTİ
2 LİTRE SU İÇİN
YOĞURT: Harika bir probiyotik kaynağıdır. antimikrobiyal, antienflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde vücudun bağışıklık sistemini destekler. Hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Bağırsaklardaki kötü bakterileri bitirir. Bu sayede sağlıksız bağırsakların neden olduğu sivilce şikayetlerini iyileştirir. Sindirimi hızlandıran yoğurt, bağırsakları toksinlerden temizler. Kabızlığı ve hazımsızlığı engeller.
SU: Ne yediğimiz kadar ne içtiğimiz de önemlidir. İnsanlığım yaşamsal sıvısı olan su, bağırsakları temizleyerek kabızlık sorununu bitirir. Bu nedenle günde 8 bardak (yaklaşık 2 litre) su içilmesi, bağırsak hareketlerinin korunması için önemlidir.
BROKOLİ: Lifli yapısı sayesinde yeşil yapraklı sebzeler, bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bunların başında ise brokoli gelir. Sindirimi hızlandıran brokoli, bağırsak sağlığı için hayati önem taşır. Vücudu toksinlerden temizlemeye yardımcıdır.
KEMİK SUYU: İçerdiği kolajen ile bağırsak duvarını onarır. Şişkinlik, hazımsızlık ve anemi gibi sindirim sıkıntılarını bitirir. Özellikle 50 yaşın üzerinde görülen bağırsak hastalıklarına karşı koruma sağlar. İyi bir protein kaynağı olan kemik suyu, tok tutar. Kan şekerini dengeler.
YEŞİL MUCİZE
Kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, bakır, manganez, fosfor ve çinko içeren avokado, bağırsakların vazgeçilmez besinidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren avokado, bağırsak ve solunum yollarını temizler. Enfeksiyonları kurutur.
SAĞLIĞIN ŞİFRESİ BAĞIRSAK - BESLENME UZMANI CARLA OATES
BİTTİ
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