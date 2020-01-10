Karabiber hafızayı korur

Bunama yani demans çağımızın korkutucu hastalıklarından biri olurken sağlıksız beslenme nedeniyle unutkanlık da çok sık görülüyor. Paketlenmiş gıda ve şekerin unutkanlığa neden olabildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, "Beslenme ve unutkanlık arasında yakın bir ilişki var. Paketlenmiş gıda ve şekerden uzak durmak gerekir. Balık, ciğer, karabiber ve zerdeçal ise yarar sağlar" dedi.
- Sağlık
- 10.01.2020
- Gazete
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