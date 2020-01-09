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'ın formunun sırrı ortaya çıktı

, aralıklı hakkında bilgi veriyor. "Örneğin her gün sabah 09'dan 17'ye kadar olan zaman diliminde beslenilebilir, geriye kalan vakitlerde su, ve sade kahve dışında başka besin alımı yapamazsınız. da oruç diyetiyle form tutuyor.

Oruçlu gibi yaşa ömrünü uzat

Diyetisyen Hülya Çağatay Öke, aralıklı hakkında bilgi veriyor. "Örneğin her gün sabah 09'dan 17'ye kadar olan zaman diliminde beslenilebilir, geriye kalan vakitlerde su, ve sade kahve dışında başka besin alımı yapamazsınız. 10-16 saat yemek yememe durumunda, vücut enerji için yağ depolarını tüketir. Oruç tutmak, hafızayı güçlendirir. Meme kanseri, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan korur" diyor.


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