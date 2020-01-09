Diyetisyen Hülya Çağatay Öke, aralıklı oruç diyeti hakkında bilgi veriyor. "Örneğin her gün sabah 09'dan 17'ye kadar olan zaman diliminde beslenilebilir, geriye kalan vakitlerde su, bitki çayı ve sade kahve dışında başka besin alımı yapamazsınız. 10-16 saat yemek yememe durumunda, vücut enerji için yağ depolarını tüketir. Oruç tutmak, hafızayı güçlendirir. Meme kanseri, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan korur" diyor.



