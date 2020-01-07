Karanfille dişler sağlam

Sindirim sorunlarını önleyen karanfil, bağırsak sağlığını korur. Karaciğeri güçlendirir. Aynı zamanda cildin yenilenmesini sağlar. Kemik erimesini önler. Diş ve dişetlerini güçlendirir. Sindirim sorunlarını önleyen karanfil, bağırsak sağlığını korur. Karaciğeri güçlendirir. Aynı zamanda cildin yenilenmesini sağlar. Kemik erimesini önler. Diş ve dişetlerini güçlendirir.
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