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Karanfille dişler sağlam

Sindirim sorunlarını önleyen karanfil, bağırsak sağlığını korur. Karaciğeri güçlendirir. Aynı zamanda cildin yenilenmesini sağlar. Kemik erimesini önler. Diş ve dişetlerini güçlendirir.

Karanfille dişler sağlam
Sindirim sorunlarını önleyen karanfil, bağırsak sağlığını korur. Karaciğeri güçlendirir. Aynı zamanda cildin yenilenmesini sağlar. Kemik erimesini önler. Diş ve dişetlerini güçlendirir.

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