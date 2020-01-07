Kalplere mandalina

Güzel kokusuyla hem mutluluk hem de sağlık veren mandalina, bolca C vitamini içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren turunçgillerin bu gözde meyvesi, gribe savaş açıyor. Kanserli hücrelerin büyümesini engelliyor. Diyabetten koruyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
Kalbi korur. Kolesterolü düşürür.
Sarı nokta hastalığını önler. Göz tansiyonu riskini azaltır.
Cildi besler ve gençleştirir.
Kalbi korur. Kolesterolü düşürür.
Sarı nokta hastalığını önler. Göz tansiyonu riskini azaltır.
Cildi besler ve gençleştirir.
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