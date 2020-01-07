Kalplere mandalina

kokusuyla hem mutluluk hem de sağlık verenbolca C vitamini içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren turunçgillerin bu gözde meyvesi, gribe savaş açıyor. Kanserli hücrelerin büyümesini engelliyor. Diyabetten koruyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:Kalbi korur. Kolesterolü düşürür.Sarı nokta hastalığını önler. Göz tansiyonu riskini azaltır.Cildi besler ve gençleştirir.