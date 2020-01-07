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Kalplere mandalina

Güzel kokusuyla hem mutluluk hem de sağlık veren mandalina, bolca C vitamini içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren turunçgillerin bu gözde meyvesi, gribe savaş açıyor. Kanserli hücrelerin büyümesini engelliyor. Diyabetten koruyor.

Kalplere mandalina
Güzel kokusuyla hem mutluluk hem de sağlık veren mandalina, bolca C vitamini içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren turunçgillerin bu gözde meyvesi, gribe savaş açıyor. Kanserli hücrelerin büyümesini engelliyor. Diyabetten koruyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

Kalbi korur. Kolesterolü düşürür.
Sarı nokta hastalığını önler. Göz tansiyonu riskini azaltır.
Cildi besler ve gençleştirir.

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