Hindistan cevizi yağı, cilt sağlığını koruyor Antibakteriyel özelliğe sahip Hindistan cevizi yağı, cilt sağlığını koruyor. Akne ve egzama şikayetlerini azaltıyor. Varis oluşumunu engelliyor. Saçları güçlendiriyor. Dünyaca ünlü modeller, güzelliklerini korumak için Hindistan cevizi yağını tercih ediyor. Bunların başında Hollandalı manken Doutzen Kroes geliyor. 34 yaşındaki model, cildini nemlendirmek için Hindistan yağını tercih ediyor.

Antibakteriyel özelliğe sahip Hindistan cevizi yağı, cilt sağlığını koruyor. Akne ve egzama şikayetlerini azaltıyor. Varis oluşumunu engelliyor. Saçları güçlendiriyor. Dünyaca ünlü modeller, güzelliklerini korumak için Hindistan cevizi yağını tercih ediyor. Bunların başında



Hollandalı manken Doutzen Kroes geliyor. 34 yaşındaki model, cildini nemlendirmek için Hindistan yağını tercih ediyor. TÜM MANŞETLER