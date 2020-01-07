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Hindistan cevizi yağı, cilt sağlığını koruyor

Antibakteriyel özelliğe sahip Hindistan cevizi yağı, cilt sağlığını koruyor. Akne ve egzama şikayetlerini azaltıyor. Varis oluşumunu engelliyor. Saçları güçlendiriyor. Dünyaca ünlü modeller, güzelliklerini korumak için Hindistan cevizi yağını tercih ediyor. Bunların başında Hollandalı manken Doutzen Kroes geliyor. 34 yaşındaki model, cildini nemlendirmek için Hindistan yağını tercih ediyor.

Doğal güzellik
Antibakteriyel özelliğe sahip Hindistan cevizi yağı, cilt sağlığını koruyor. Akne ve egzama şikayetlerini azaltıyor. Varis oluşumunu engelliyor. Saçları güçlendiriyor. Dünyaca ünlü modeller, güzelliklerini korumak için Hindistan cevizi yağını tercih ediyor. Bunların başında

Hollandalı manken Doutzen Kroes geliyor. 34 yaşındaki model, cildini nemlendirmek için Hindistan yağını tercih ediyor.

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