Antibakteriyel özelliğe sahip Hindistan cevizi yağı, cilt sağlığını koruyor. Akne ve egzama şikayetlerini azaltıyor. Varis oluşumunu engelliyor. Saçları güçlendiriyor. Dünyaca ünlü modeller, güzelliklerini korumak için Hindistan cevizi yağını tercih ediyor. Bunların başında
Hollandalı manken Doutzen Kroes geliyor. 34 yaşındaki model, cildini nemlendirmek için Hindistan yağını tercih ediyor.
Hollandalı manken Doutzen Kroes geliyor. 34 yaşındaki model, cildini nemlendirmek için Hindistan yağını tercih ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.