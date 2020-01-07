Güçlü hafızanın yolu sağlıklı bağırsaklardan geçer!

Araştırmalar,, bağırsağın insan vücudundaki önemini gözler önüne seriyor. İçerisinde milyarlarca bakteri bulunduran bağırsak florası, vücudun sağlıklı olmasında kilit rol üstleniyor. Nörolojik hastalıklardan cilt güzelliğine, kalp sağlığından ruhsal duruma kadar pek çok rahatsızlık, sağlıksız bağırsaklardan kaynaklanıyor. TAKVİM, bağırsağın şifrelerini uzmanlara soruyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran Avustralyalı Beslenme Uzmanı Carla Oates, bağırsaktan gelen sağlığı açıklıyor...
BAKTERİLERİN ÇEŞİDİ
Yediğimiz besinlerdeki tüm faydalı vitamin ve mineraller, sindirimin ardından kan yoluyla vücuda yayılıyor. Bağırsaklardaki faydalı bakterilerin varlığı, öncelikle nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Güçlü bir beyin için bağırsaklarda iyi bakterilerin fazlaca yer alması gerekiyor. Beyin ve bağırsak sağlığını korumanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Bunun için ilk olarak katkı maddeli ürünlerle vedalaşmak gerekiyor. Zararlı katkı maddelerinin başında gluten geliyor. Ekmeğin kabarmasını sağlayan gluten maddesi, bağırsak duvarlarına yapışarak sindirimi engelliyor. Hazımsızlığa ve karın ağrısına yol açıyor. Güçlü bağırsaklar için lif içeren sebzeler, kinoa ve karabuğdayın tüketilmesi öneriliyor.
GÜNDE BİR YUMURTA YETER
Yağ, beyin için verimli bir yakıt kaynağı olarak biliniyor. Beynin yüzde 60'ı, yağdan oluşuyor. Beyin hücreleri oluşturmak için sağlıklı yağlara ve Omega-3'e ihtiyaç duyuluyor. Balık, avokado, fındık, tereyağı, sızma zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve yumurta, beyni güçlendiriyor
ŞEKERİ AZALTIN
Beyin, vücutta en çok enerji talep eden organ olarak biliniyor. Beynin çalışması için glikoz olarak bilinen belirli bir şekere ihtiyaç duyuluyor. Ancak daha fazla glikoz daha fazla enerji anlamına gelmiyor. Beynin, yalnızca meyvedeki doğal şekerden enerji alması öneriliyor.
YARIN: KIŞ BESLENMESİ
SAĞLIĞIN ŞİFRESİ BAĞIRSAK - CARLA OATES
BAKTERİLERİN ÇEŞİDİ
Yediğimiz besinlerdeki tüm faydalı vitamin ve mineraller, sindirimin ardından kan yoluyla vücuda yayılıyor. Bağırsaklardaki faydalı bakterilerin varlığı, öncelikle nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Güçlü bir beyin için bağırsaklarda iyi bakterilerin fazlaca yer alması gerekiyor. Beyin ve bağırsak sağlığını korumanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Bunun için ilk olarak katkı maddeli ürünlerle vedalaşmak gerekiyor. Zararlı katkı maddelerinin başında gluten geliyor. Ekmeğin kabarmasını sağlayan gluten maddesi, bağırsak duvarlarına yapışarak sindirimi engelliyor. Hazımsızlığa ve karın ağrısına yol açıyor. Güçlü bağırsaklar için lif içeren sebzeler, kinoa ve karabuğdayın tüketilmesi öneriliyor.
GÜNDE BİR YUMURTA YETER
Yağ, beyin için verimli bir yakıt kaynağı olarak biliniyor. Beynin yüzde 60'ı, yağdan oluşuyor. Beyin hücreleri oluşturmak için sağlıklı yağlara ve Omega-3'e ihtiyaç duyuluyor. Balık, avokado, fındık, tereyağı, sızma zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve yumurta, beyni güçlendiriyor
ŞEKERİ AZALTIN
Beyin, vücutta en çok enerji talep eden organ olarak biliniyor. Beynin çalışması için glikoz olarak bilinen belirli bir şekere ihtiyaç duyuluyor. Ancak daha fazla glikoz daha fazla enerji anlamına gelmiyor. Beynin, yalnızca meyvedeki doğal şekerden enerji alması öneriliyor.
YARIN: KIŞ BESLENMESİ
SAĞLIĞIN ŞİFRESİ BAĞIRSAK - CARLA OATES
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