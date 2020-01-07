Enfeksiyon kadın sever İdrar yolu enfeksiyonu adıyla bile korkutmaya yetiyor. Bu enfeksiyon, genellikle bakteri mantar ya da virüslerden kaynaklanıyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Bennur Esen Atay, idrar yolu enfeksiyonunun kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğünü söylüyor. "Kadınlara alt idrar yolunun erkeklere göre kısa olması ve anüse yakınlığı nedeni ile enfeksiyonlar daha kolay ortaya çıkıyor" diyor.

İdrar yolu enfeksiyonu adıyla bile korkutmaya yetiyor. Bu enfeksiyon, genellikle bakteri mantar ya da virüslerden kaynaklanıyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Bennur Esen Atay, idrar yolu enfeksiyonunun kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğünü söylüyor. "Kadınlara alt idrar yolunun erkeklere göre kısa olması ve anüse yakınlığı nedeni ile enfeksiyonlar daha kolay ortaya çıkıyor" diyor.



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Yılda 3'ten fazla enfeksiyon geçirilmesi halinde mutlaka uzmana danışılmasını ve düzenli testlerin yapılmasını tavsiye ediyor. Enfeksiyon riskini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:



Bol sıvı tüketin.

Genital bölgeyi her zaman temiz ve kuru tutmaya özen gösterin.

İdrarınızı tam yapın. Bekletmeyin. Uzun süre tutmayın.

Pamuklu iç çamaşırı kullanın. yolu enfeksiyonuadıylabile korkutmayayetiyor.Bu enfeksiyon,genellikle bakterimantar ya da virüslerdenkaynaklanıyor.İç Hastalıkları veNefroloji Uzmanı Doç.Dr. Bennur Esen Atay,idrar yolu enfeksiyonununkadınlarda erkeklereoranla daha sıkgörüldüğünü söylüyor."Kadınlaraalt idrar yolununerkeklere görekısa olması veanüse yakınlığı nedeni ileenfeksiyonlar daha kolayortaya çıkıyor" diyor.Yılda 3'ten fazla enfeksiyon geçirilmesi halinde mutlaka uzmana danışılmasını ve düzenli testlerin yapılmasını tavsiye ediyor. Enfeksiyon riskini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:Genital bölgeyi her zaman temiz ve kuru tutmaya özen gösterin.Pamuklu iç çamaşırı kullanın. TÜM MANŞETLER