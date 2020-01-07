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Enfeksiyon kadın sever

İdrar yolu enfeksiyonu adıyla bile korkutmaya yetiyor. Bu enfeksiyon, genellikle bakteri mantar ya da virüslerden kaynaklanıyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Bennur Esen Atay, idrar yolu enfeksiyonunun kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğünü söylüyor. "Kadınlara alt idrar yolunun erkeklere göre kısa olması ve anüse yakınlığı nedeni ile enfeksiyonlar daha kolay ortaya çıkıyor" diyor.

Enfeksiyon kadın sever
İdrar yolu enfeksiyonu adıyla bile korkutmaya yetiyor. Bu enfeksiyon, genellikle bakteri mantar ya da virüslerden kaynaklanıyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Bennur Esen Atay, idrar yolu enfeksiyonunun kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğünü söylüyor. "Kadınlara alt idrar yolunun erkeklere göre kısa olması ve anüse yakınlığı nedeni ile enfeksiyonlar daha kolay ortaya çıkıyor" diyor.

DOKTORA GİDİN
Yılda 3'ten fazla enfeksiyon geçirilmesi halinde mutlaka uzmana danışılmasını ve düzenli testlerin yapılmasını tavsiye ediyor. Enfeksiyon riskini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:

Bol sıvı tüketin.
Genital bölgeyi her zaman temiz ve kuru tutmaya özen gösterin.
İdrarınızı tam yapın. Bekletmeyin. Uzun süre tutmayın.
Pamuklu iç çamaşırı kullanın.

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