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Canım ciğerim safran

Dertlere deva safran bağışıklığı güçlendirir. Sinir sistemini yeniler. Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Obeziteyi önler. Karaciğeri ve dişleri temizler. Göz sağlığını korur. Kalbi güçlendirir.

Canım ciğerim safran
Dertlere deva safran bağışıklığı güçlendirir. Sinir sistemini yeniler. Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. Obeziteyi önler. Karaciğeri ve dişleri temizler. Göz sağlığını korur. Kalbi güçlendirir.

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