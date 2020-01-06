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Soğuk hava kalbe bela! Soğuk havalar kalp krizi riskini artırıyor

Havaların soğumaya başladığı şu günlerde uzmanlar kalp sağlığı için uyarıyor. Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Cingöz, soğuk havalarda kalp krizi riskinin arttığını söylüyor. "Soğuk havalarda kalbin iş yükü artar. Bu durum tansiyonu da yükseltmekte, böylece kalbin daha çok çalışmasına neden olmaktadır. Bu da kalp krizi riskini artırır" diyor. Kalp hastalarına vücudun en çabuk ısı kaybettiği koltuk altı ve boyun bölgelerini sıcak tutmasını öneriyor.

Soğuk hava kalbe bela
Havaların soğumaya başladığı şu günlerde uzmanlar kalp sağlığı için uyarıyor. Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Cingöz, soğuk havalarda kalp krizi riskinin arttığını söylüyor. "Soğuk havalarda kalbin iş yükü artar. Bu durum tansiyonu da yükseltmekte, böylece kalbin daha çok çalışmasına neden olmaktadır. Bu da kalp krizi riskini artırır" diyor. Kalp hastalarına vücudun en çabuk ısı kaybettiği koltuk altı ve boyun bölgelerini sıcak tutmasını öneriyor.

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