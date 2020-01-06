Sarı mucize! Muzun faydaları nelerdir?

Protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitamini deposu olan muz, aşkın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerin iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sağlığa faydaları şöyle özetleniyor:
Kan basıncını dengeler.
Göz sağlığını korur.
Böbrek hastalıklarını önler.
Sindirimi kolaylaştırır.
Ülsere iyi gelir.
Kanı temizler.
Cilt sağlığına iyi gelir.
Kanseri önler.
Kemikleri güçlendirir.
Kan basıncını dengeler.
Göz sağlığını korur.
Böbrek hastalıklarını önler.
Sindirimi kolaylaştırır.
Ülsere iyi gelir.
Kanı temizler.
Cilt sağlığına iyi gelir.
Kanseri önler.
Kemikleri güçlendirir.
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