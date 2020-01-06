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Sarı mucize! Muzun faydaları nelerdir?

Protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitamini deposu olan muz, aşkın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerin iktidarsızlık sorununa çare oluyor.

Sarı mucize!
Protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitamini deposu olan muz, aşkın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerin iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sağlığa faydaları şöyle özetleniyor:

Kan basıncını dengeler.
Göz sağlığını korur.
Böbrek hastalıklarını önler.
Sindirimi kolaylaştırır.
Ülsere iyi gelir.
Kanı temizler.
Cilt sağlığına iyi gelir.
Kanseri önler.
Kemikleri güçlendirir.

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