Sarı mucize! Muzun faydaları nelerdir?

sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitamini deposu olan muz, aşkın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerin iktidarsızlık sorununa çare oluyor. Sağlığa faydaları şöyle özetleniyor:Göz sağlığını korur.Sindirimi kolaylaştırır.Kanı temizler.Kanseri önler.